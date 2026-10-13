Сельме Блэр грозит до семи лет тюрьмы за дебош в самолёте

Сельме Блэр грозит до семи лет тюрьмы за дебош на борту самолёта, сообщает The Sun. Накануне 54-летняя актриса предстала перед судом по двум обвинениям в нападении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Владимир Познер, ...
- Тайра Бэнкс расст...
- Называл себя "кус...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым