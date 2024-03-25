Какая сфера в Республике Молдова наиболее привлекательна для инвестиций?

Хотя в 2023 году инвестиции в Республику Молдова значительно снизились, директор Агентства по инвестициям утверждает, что только на прошлой неделе почти 50 иностранных инвесторов пришли с различными бизнес-идеями.
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