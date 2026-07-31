⛽️ Памятка водителю: в каких канистрах можно провозить бензин и газ по Крымскому мосту? Через Крымский мост по-прежнему можно провозить 100 литров газа и 200 бензина — объём менять не планируют.
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⛽️ Памятка водителю: в каких канистрах можно провозить бензин и газ по Крымскому мосту? Через Крымский мост по-прежнему можно провозить 100 литров газа и 200 бензина — объём менять не планируют.