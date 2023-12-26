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Велемудр. Мир тесен.

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Профессиональный историк посрамил официальную науку

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Рисунки  делались с натуры ,  А  понимание - трактовка  сиих фактов -  это лишь представления сегодняшних зомбированных умишек , ограниченных в дозволенных для науки рамках !                    ФАКТАМ НУЖНО ВЕРИТЬ  , А НЕ ТРАКТОВКАМ ЭТИХ ФАКТОВ ВСЯКИМИ  УЧЕНЫМИ-ПЕЧЕНЫМИ !
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