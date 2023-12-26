Профессиональный историк посрамил официальную науку

МГ

Малик Гумеров

Рисунки делались с натуры , А понимание - трактовка сиих фактов - это лишь представления сегодняшних зомбированных умишек , ограниченных в дозволенных для науки рамках ! ФАКТАМ НУЖНО ВЕРИТЬ , А НЕ ТРАКТОВКАМ ЭТИХ ФАКТОВ ВСЯКИМИ УЧЕНЫМИ-ПЕЧЕНЫМИ !