Новые открытия в палеонтологии перевернули привычные представления о человечестве. Последние годы стали периодом расцвета публикаций желто-сенсационного характера.
Профессиональный историк посрамил официальную науку
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Рисунки делались с натуры , А понимание - трактовка сиих фактов - это лишь представления сегодняшних зомбированных умишек , ограниченных в дозволенных для науки рамках ! ФАКТАМ НУЖНО ВЕРИТЬ , А НЕ ТРАКТОВКАМ ЭТИХ ФАКТОВ ВСЯКИМИ УЧЕНЫМИ-ПЕЧЕНЫМИ !
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