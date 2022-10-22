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Роман Терюшков: «Дело Валиевой ангажировано Западом. Шить в отношении наших скверные истории – кредо WADA и всяких Макларенов»

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал решение РУСАДА не озвучивать детали по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

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