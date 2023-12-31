В уходящем году владельцы компаний технологического сектора увеличили своё благосостояние на $658 млрд

Не самый простой для мировой экономики 2023 год открыл определённые возможности для представителей бизнеса в технологической сфере, и если 500 богатейших людей мира в целом увеличились своё благосостояние на $1,5 трлн, то на долю нескольких владельцев бизнеса в технологической сфере пришлось $658 млрд из этого прироста.