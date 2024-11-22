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  • Ole Ole
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Сказка - ложь, да в ней намёк: Комедия Эльдара Рязанова "предсказала" настоящее преступление

Сказка - ложь, да в ней намёк: Комедия Эльдара Рязанова "предсказала" настоящее преступление

Сказка - ложь, да в ней намёк… Как знаменитая комедия Эльдара Рязанова "Старики-разбойники" сумела "предсказать" настоящее преступление, да ещё и почти за полвека до реальных событий.

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