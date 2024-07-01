Собянин объявил о начале нового сезона фестиваля «Московское чаепитие»

Тверская площадь превратится в чайную под открытым небом На фестивале «Московское чаепитие» гости смогут окунуться в мир чайной культуры и столичных традиций, пообещал горожанам и туристам мэр Москвы Сергей Собянин.
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