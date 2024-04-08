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36-летнюю звезду «Дома-2» Либерж до сих пор не могут похоронить

36-летнюю звезду «Дома-2» Либерж до сих пор не могут похоронить

Неделю назад в съемной квартире подмосковной ЖК «Театральный парк» в Подмосковье было обнаружено тело 36-летней Либерж Кпадону, известной звезды проекта «Дом-2» Сегодня ее смерть все еще обсуждается как среди близких, так и среди блогеров.

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