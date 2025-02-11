В Киеве призвали к восстанию после слов Зеленского: «Или он, или вы»

КИЕВ, 11 февраля, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского, призвав граждан страны восстать против его инициативы о привлечении к службе в ВСУ молодежи с 18 лет.
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