В Киеве призвали к восстанию после слов Зеленского: «Или он, или вы»

КИЕВ, 11 февраля, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского, призвав граждан страны восстать против его инициативы о привлечении к службе в ВСУ молодежи с 18 лет.