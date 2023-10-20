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ЦАХАЛ объявил об эвакуации города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном

ЦАХАЛ объявил об эвакуации города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном

Население города Кирьят-Шмона эвакуируют в гостевые дома, оплаченные государством. Военные предупредили об этом местные власти, которым предстоит перевезти людей, сообщила в своем Telegram-канале Армия обороны Израиля.

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