ЦАХАЛ объявил об эвакуации города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном

Население города Кирьят-Шмона эвакуируют в гостевые дома, оплаченные государством. Военные предупредили об этом местные власти, которым предстоит перевезти людей, сообщила в своем Telegram-канале Армия обороны Израиля.
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