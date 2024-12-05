Авторынок России обвалится на 20% в 2025 году: кто в этом виноват

При сохранении высокой ключевой ставки ЦБ, слабого рубля и очередного повышения утильсбора продажи новых машин в России упадут в 2025 году на 20%, считает экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
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