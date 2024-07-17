После 17 июля в Свердловской области ожидаются грозы и ливни

Свердловская область готовится к приходу гроз и кратковременных ливней через несколько дней. По словам местного синоптика Алексея Пулина, это связано с тем, что с четверга влияние антициклона начнет ослабевать, позволяя небольшому циклону, сформировавшемуся на умеренном фронте, свободно перемещаться на Средний Урал.