После 17 июля в Свердловской области ожидаются грозы и ливни

Свердловская область готовится к приходу гроз и кратковременных ливней через несколько дней. По словам местного синоптика Алексея Пулина, это связано с тем, что с четверга влияние антициклона начнет ослабевать, позволяя небольшому циклону, сформировавшемуся на умеренном фронте, свободно перемещаться на Средний Урал.
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