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В Великобритании впервые установили пациенту протез глаза, распечатанный на 3D-принтере

В Великобритании впервые установили пациенту протез глаза, распечатанный на 3D-принтере

Теперь искусственный левый глаз британца невозможно отличить от настоящего. Как говорят медики, другие протезы, как правило, состоят из сферы, на которой нарисованы зрачок и радужная оболочка.

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