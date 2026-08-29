Канада отменила санкции против бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса

Канада отменила санкции, введённые в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Информация об этом опубликована в официальном издании правительства Канады Canada Gazette.
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