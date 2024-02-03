Какие древние цивилизации уничтожило Чёрное море

Согласно античным источникам, на берегу Чёрного моря находилось довольно много городов. Сегодня установить их точное месторасположение довольно трудно, а поэтому долгое время считалось, что древние греки и римляне просто приукрасили действительность.
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