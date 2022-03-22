Следователи МВД России расследуют первое в стране уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи

«В производстве следователей Следственного департамента МВД России находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ.
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