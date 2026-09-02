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Царьград

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Кожемяко отчитался Путину о переобучении 971 бойца в Приморье

Кожемяко отчитался Путину о переобучении 971 бойца в Приморье

Глава Приморья Олег Кожемяко сообщил Владимиру Путину, что более 970 бойцов, вернувшихся с СВО, успешно прошли переобучение, а дополнительно 700 членов их семей воспользовались бесплатными курсами при колледжах региона.

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