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Эль-Кааби сделал хет-трик в матче с «Астон Виллой». У форварда «Олимпиакоса» 30 голов в 45 играх сезона

Сегодня «Олимпиакос» обыграл команду Унаи Эмери в первом полуфинальном матче Лиги конференций со счетом 4:2.

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