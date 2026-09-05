Наука против брызг: идеальный писсуар для общественных туалетов придумали учёные

В Цюрихе прошла 36-я церемония вручения Шнобелевской премии. В её рамках присуждают награды за научные исследования, которые сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься.
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