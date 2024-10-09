Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Сейчас кинотеатры стали никому не нужны. Жаль что кино с большого экрана ушло в интернет.Здание кинотеатра...
  • Александр Пятнистый
    Водитель-мастурбек? Если да- сел на 5 лет, а потом на Родину, навечно без права въездаВ Ялте водитель т...
  • Вера Охотникова
    МолодцыКрымские борцы-кл...

В детских лагерях Крыма за лето отдохнули свыше 84 тысяч детей

В детских лагерях Крыма за лето отдохнули свыше 84 тысяч детей

В период летней оздоровительной кампании в Крыму и Севастополе работали 382 лагеря, в которых отдохнули и оздоровились 84 435 детей, что на 13,5% больше, чем в прошлом году, сообщили в Роспотребнадзоре РК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх