В детских лагерях Крыма за лето отдохнули свыше 84 тысяч детей

В период летней оздоровительной кампании в Крыму и Севастополе работали 382 лагеря, в которых отдохнули и оздоровились 84 435 детей, что на 13,5% больше, чем в прошлом году, сообщили в Роспотребнадзоре РК.
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