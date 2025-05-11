Захарова призвала дождаться реакции Украины на предложение Путина о переговорах

Необходимо дождаться реакции Украины на предложение президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров 15 мая в Стамбуле, заявила "Известиям" официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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