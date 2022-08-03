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Что происходит с заводом, на котором выпускают Lada Vesta: подробности

Что происходит с заводом, на котором выпускают Lada Vesta: подробности

В феврале на заводе «Lada Ижевск» с помпой презентовали Vesta нового поколения и объявили о запуске производства модели, а через день началась СВО на территории Украины, и большинство российских автомобильных заводов ушли в бессрочный простой.

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