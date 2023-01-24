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В Челябинской области за сутки заболело 58 человек, скончался один

В Челябинской области за сутки заболело 58 человек, скончался один

Южноуральцам скоро предложат новую вакцину белорусского производства. Областной минздрав предоставил свежую статистику по заболевшим ковидом.

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