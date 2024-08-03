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Семак о старте сезона: «Зенит» сыграл 2-3 успешных матча – все дифирамбы поют, проиграл – вектор в другую сторону. Будут и победы, и поражения»

После трех туров петербургский клуб лидирует в турнирной таблице с 9 очками и разницей мячей 13:0. В 3-м туре чемпионата России сине-бело-голубые разгромили «Ростов» со счетом 5:0.

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