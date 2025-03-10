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Пальмовое масло "съел" биодизель. Эксперт объяснил причину подорожания популярного продукта

Пальмовое масло "съел" биодизель. Эксперт объяснил причину подорожания популярного продукта

За пять лет цены выросли больше, чем в два разаВысокие цены на пальмовое масло на годы вперёд пообещал всему миру аналитик агентства Reuters Дораб Мистри.

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