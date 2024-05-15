В Севастополе объявлена воздушная тревога

Михаил Развожаев сообщил севастопольцам о воздушной тревоге. 15 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором сообщил, что в городе объявлена ракетная и авиационная опасность.
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