Асселино: Переживания Макрона о сотрудничестве РФ и КНДР смешат Путина

Специалист в сфере политологии и политический деятель Франсуа Асселино указал на тот факт, что страхи французского лидера Эммануэля Макрона, которые оказались вызваны взаимодействием Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, вызывают смех.
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