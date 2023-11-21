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Асселино: Переживания Макрона о сотрудничестве РФ и КНДР смешат Путина

Асселино: Переживания Макрона о сотрудничестве РФ и КНДР смешат Путина

Специалист в сфере политологии и политический деятель Франсуа Асселино указал на тот факт, что страхи французского лидера Эммануэля Макрона, которые оказались вызваны взаимодействием Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, вызывают смех.

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