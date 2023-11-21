Асселино: Переживания Макрона о сотрудничестве РФ и КНДР смешат Путина

Специалист в сфере политологии и политический деятель Франсуа Асселино указал на тот факт, что страхи французского лидера Эммануэля Макрона, которые оказались вызваны взаимодействием Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, вызывают смех.