В России число личных фондов выросло почти в четыре раза

За неполные девять месяцев 2026 года в России зарегистрировали почти 330 новых личных фондов, а их общее число к середине сентября приблизилось к 900, подсчитали УК «Альфа-капитал» и НИУ ВШЭ в исследовании, с которым ознакомился «Коммерсантъ».