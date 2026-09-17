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В России число личных фондов выросло почти в четыре раза

За неполные девять месяцев 2026 года в России зарегистрировали почти 330 новых личных фондов, а их общее число к середине сентября приблизилось к 900, подсчитали УК «Альфа-капитал» и НИУ ВШЭ в исследовании, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

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