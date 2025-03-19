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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин против «Детройта»: 56-е очко в сезоне, 1 бросок, 3 хита, «+1» за 15:20

Капитан «Вашингтона» набрал 56-е (34+22) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 52 игры. Сегодня за 15:20 у россиянина 1 бросок в створ ворот, 3 силовых приема, полезность – «плюс 1».

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