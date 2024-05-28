НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Сохранилась ли в Париже улица Сталинград ? Байден скабрезным отношением к России смущает даже русофобов  делает пр...Запад мечтает «от...
  • Eduard
    Да всеэти Санкции незаконны начиная с первого.Европа не имеет права нос сувать,тем более перевороты устраивать в чужи...Угрожает энергосн...
  • Vasiliy Belokurov
    Возьмите все штрафы за бабулек с кульком картошки с миллиардеров от министерства обороны!!!!!!!!!Штрафами обложили...

Чтобы всем хватило: как родителям увеличить пенсию за счет детей

Чтобы всем хватило: как родителям увеличить пенсию за счет детей

Чтобы всем хватило: как родителям увеличить пенсию за счет детей Евгения КомароваЗаконопроект, предполагающий передачу пенсионных баллов детей родителям для увеличения размера их пенсии, внесен в Государственную Думу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх