Чтобы всем хватило: как родителям увеличить пенсию за счет детей Евгения КомароваЗаконопроект, предполагающий передачу пенсионных баллов детей родителям для увеличения размера их пенсии, внесен в Государственную Думу.
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