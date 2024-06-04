Внутреннюю кухню Вашингтона по принятию решения об ударах вглубь территории России изложило Politico по результатам общения с 18-ю «высокопоставленными американскими, украинскими и европейскими официальными лицами и законодателями, большинству из которых была предоставлена анонимность».
ВАШИНГТОН ПРЕДЪЯВИЛ МОСКВЕ УЛЬТИМАТУМ: НИКАКОГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОДВИЖЕНИЕ НА ХАРЬКОВ И СУМЫ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Нина
Собрание шизофреников и параноиков, за вами слежки не было?
Ответить
22 мин.
Дмитрий Антипас
Уважаемая Наталия! А Вам не кажется, что такие понятия как душа, сердце, синтез, адгезия, силы Ван дер Ваальса, магнитная инверсия и прочее, коими Вы так легко и изящно оперируете, как-то НЕ СОЧЕТАЮТСЯ с терминами недоумок, ж.па, падаль и прочее? И причем тут матчасть? Всегда с удовольствием читал Ваши комментарии, которые во многом интересны, и с которыми приятно поспорить. Но тут Вы, увы, скатываетесь до уровня базарной перебранки! Да еще и пытаетесь вылить ушат своей безусловной эрудиции на оппонента! Вам это, помоему, НИ К ЛИЦУ! Извините!
Ответить
22 мин.
РУ
Раиса Утропова
Это американское наднациональное Правительство, 20 семей евреев. А просто амеры- негры? (я уж не говорю про европейцев и украинцев) им- то что? скажут - сделают. Вы думаете, что? ядерная война - это выход? на вас тоже хватит, или под землёй, как черви будете жить, и деньги тогда не понадобятся.
Ответить
20 мин.
Свежие комментарии