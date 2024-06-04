ВАШИНГТОН ПРЕДЪЯВИЛ МОСКВЕ УЛЬТИМАТУМ: НИКАКОГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОДВИЖЕНИЕ НА ХАРЬКОВ И СУМЫ

Дмитрий Антипас

Уважаемая Наталия! А Вам не кажется, что такие понятия как душа, сердце, синтез, адгезия, силы Ван дер Ваальса, магнитная инверсия и прочее, коими Вы так легко и изящно оперируете, как-то НЕ СОЧЕТАЮТСЯ с терминами недоумок, ж.па, падаль и прочее? И причем тут матчасть? Всегда с удовольствием читал Ваши комментарии, которые во многом интересны, и с которыми приятно поспорить. Но тут Вы, увы, скатываетесь до уровня базарной перебранки! Да еще и пытаетесь вылить ушат своей безусловной эрудиции на оппонента! Вам это, помоему, НИ К ЛИЦУ! Извините!