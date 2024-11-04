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Царьград

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"Стоим намертво": водители передают с трассы М-5 "Москва — Челябинск"

"Стоим намертво": водители передают с трассы М-5 "Москва — Челябинск"

Неблагоприятные погодные условия сильно затруднили дорожное движение на загородных автодорогах.Хроники трассы М-5 "Урал".

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