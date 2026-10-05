Почти половина жителей Екатеринбурга хочет купить ребёнку квартиру до совершеннолетия

Жильё для ребёнка всё чаще становится частью долгосрочной финансовой стратегии семьи. Родители рассматривают квартиру не только как будущий подарок, но и как актив, который может приносить доход или сохранять накопления.
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