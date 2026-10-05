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Мировые Новости

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Почти половина жителей Екатеринбурга хочет купить ребёнку квартиру до совершеннолетия

Почти половина жителей Екатеринбурга хочет купить ребёнку квартиру до совершеннолетия

Жильё для ребёнка всё чаще становится частью долгосрочной финансовой стратегии семьи. Родители рассматривают квартиру не только как будущий подарок, но и как актив, который может приносить доход или сохранять накопления.

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