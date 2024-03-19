Сенатор Грэм*: украинцы должны идти в армию вне зависимости от возраста

Граждане Украины должны идти служить в вооруженные силы вне зависимости от возраста. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, выразил член верхней палаты Конгресса Соединенных Штатов Линдси Грэм*.
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