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Сенатор Грэм*: украинцы должны идти в армию вне зависимости от возраста

Сенатор Грэм*: украинцы должны идти в армию вне зависимости от возраста

Граждане Украины должны идти служить в вооруженные силы вне зависимости от возраста. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, выразил член верхней палаты Конгресса Соединенных Штатов Линдси Грэм*.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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21 час.
Natalia Ivanova
Где родился - там и пригодился. Всех хохлозадых собрать по миру и всех на фронт - не мы же будем их собирать на утилизацию.
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18 час.

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