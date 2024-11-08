Прогноз на матч Навбахор – Пахтакор 9 ноября 2024 года

БОНУС: фрибет 3 000 ₽ на этот матч по промокоду SPRTS! Фрибет 4 444 ₽ после регистрации по промокоду SPORTS4 В 24-м туре турнира «ПФЛ» на стадионе Навбахор состоится матч между командами «Навбахор» и «Пахтакор Ташкент».