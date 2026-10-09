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Говорит Европа ⚡

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Спиридон Килинкаров: Порошенко гордится тем, что использовал перемирие для подготовки к войне

Спиридон Килинкаров: Порошенко гордится тем, что использовал перемирие для подготовки к войне

Почему Порошенко решил вспомнить Минские соглашения спустя двенадцать лет? Что именно написал бывший президент Украины о Путине и Меркель? Какие военные катастрофы ВСУ предшествовали подписанию Минска? И в чём главная ошибка бывшего украинского лидера? Спустя двенадцать лет после подписания первого Минского протокола бывший президент Украины Пётр Порошенко вновь вернулся к этой теме.

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