Почему Порошенко решил вспомнить Минские соглашения спустя двенадцать лет? Что именно написал бывший президент Украины о Путине и Меркель? Какие военные катастрофы ВСУ предшествовали подписанию Минска? И в чём главная ошибка бывшего украинского лидера? Спустя двенадцать лет после подписания первого Минского протокола бывший президент Украины Пётр Порошенко вновь вернулся к этой теме.
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