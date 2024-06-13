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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Браун: «Опыт – лучший учитель. Мы извлекли из него уроки»

«Бостон» доминировал в третьей четверти, выиграв ее со счетом 35:19, но пропустил рывок «Далласа» 22-2 в завершающей стадии матча и был близок к поражению.

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