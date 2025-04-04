В рамках Московского экономического форума выступил на секции "Пора ли национализировать Центробанк?" Если кратко, то поставленный вопрос актуален в первую очередь из-за текущей политики, проводимой нынешним руководством ЦБ.
Вопрос о национализации Центробанка набирает популярность
Комментарии
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ч
чак
Раз нельзя сделать Госбанком , нужно менять пиндосовско-ельцинскую конституцию.
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9 час.
s
sobering
Для этого нужно собрать конституционное собрание, чтобы не только убрать американские статьи, но и дать добро на смену конституции. Но проблема в том, что 50% в правительстве и столько же в думе не хотят ничего менять, т.к. боятся за свои активы и потому против очередного конституционного собрания.
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6 час.
Валентин Щербаков
ЦБ столько шишек набил под патронажем МВФ и Штатов, что давно пора приватизировать....
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48 мин.
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