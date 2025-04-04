Вопрос о национализации Центробанка набирает популярность

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sobering

Для этого нужно собрать конституционное собрание, чтобы не только убрать американские статьи, но и дать добро на смену конституции. Но проблема в том, что 50% в правительстве и столько же в думе не хотят ничего менять, т.к. боятся за свои активы и потому против очередного конституционного собрания.