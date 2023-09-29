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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бек Нурмаганбет рассказал о спаррингах с чемпионом WBC Адамесом: «Он – очень сильный боксер»

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет проведет свой следующий бой в карде турнира Канело – Чарло, готовясь с топовыми боксерами своего веса, в том числе с обладателем титула временного чемпиона по версии WBC Карлосом Адамесом: «С Карлос Адамесом провели спарринг.

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