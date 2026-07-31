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От службы в милиции до большой сцены и четырех детей: как сложилась судьба актера Сергея Мухина

От службы в милиции до большой сцены и четырех детей: как сложилась судьба актера Сергея Мухина

В июне 2026 года актер Сергей Мухин отметил 50-летний юбилей. На его счету десятки ролей в театре и кино, но к актерской профессии он пришел далеко не сразу.

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