Сломавшийся танкер частично остановил движение в проливе Дарданеллы

Global Look Press/Altan Gocher/ZUMAPRESS.com Танкер Paros под панамским флагом сломался во время прохождения через пролив Дарданеллы в Турции, из-за чего движение по водной артерии оказалось частично прекращено.
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