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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Виртус» официально арендовал победителя Еврокубка Кевина Кокилу

« Виртус » официально объявил о подписании Кевина Кокилы (24 года, 205 см) на сезон-2026/27. Итальянский клуб арендовал форварда у « Дубая », который ранее договорился с игроком о трехлетнем контракте.

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