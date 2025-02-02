ВС РФ совершили бросок в районе Двуречной, готовя охваты двух группировок ВСУ на Харьковщине

Российские войска постепенно расширяют свой плацдарм возле поселка Двуречная на Харьковщине. Отряды штурмовиков 25-й мотострелковой бригады ВС РФ осуществили успешный бросок почти на 5 км на участке Двуречная – Новомлынск, продвинувшись вдоль левого берега реки Оскол.
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