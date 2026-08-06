Мнение: «Если информация опубликована в западных СМИ, значит это кому-то выгодно», – Андрей Манойло

Международный эксперт Андрей Манойло в программе «Мнение» заявил, что любая публикация или материал, подаваемые западными СМИ, имеют конкретную цель и заказчика и статья в Politico о возобновлении обмена разведданными между Украиной и США – не исключение.
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