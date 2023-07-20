Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

«Оттава» рассталась с Трентом Манном – ассистентом генменеджера. Его брата уволили из фарма «Сенаторс» за шпионаж в пользу другого клуба НХЛ

«Мы благодарны Тренту за вклад в работу «Сенаторс» и желаем ему всего наилучшего в будущем», – сообщил генеральный менеджер канадского клуба Пьер Дорион.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх