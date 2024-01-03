В США признали превосходство России над Украиной

Соединенные Штаты считают значительными российские военные ресурсы на земле и в воздухе. Кроме того, Вашингтон признает преимущество России над Украиной по числу военнослужащих, об этом на брифинге рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии