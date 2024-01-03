В США признали превосходство России над Украиной

Соединенные Штаты считают значительными российские военные ресурсы на земле и в воздухе. Кроме того, Вашингтон признает преимущество России над Украиной по числу военнослужащих, об этом на брифинге рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.