Парламентская Фронда и Фронда принцев

На этой иллюстрации XIX в. мы видим, как Анна-Мария Луиза Орлеанская, герцогиня де Монпансье («Великая мадемуазель», дочь Гастона Орлеанского и кузина Людовика XIV), 2 июля 1652 года отдает приказ гарнизону замка Бастилия открыть огонь по королевским войскам В предыдущей статье мы говорили о событиях,.
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