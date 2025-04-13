Парламентская Фронда и Фронда принцев

На этой иллюстрации XIX в. мы видим, как Анна-Мария Луиза Орлеанская, герцогиня де Монпансье («Великая мадемуазель», дочь Гастона Орлеанского и кузина Людовика XIV), 2 июля 1652 года отдает приказ гарнизону замка Бастилия открыть огонь по королевским войскам В предыдущей статье мы говорили о событиях,.