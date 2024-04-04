Екатеринбургский пикапер, пристававший к девушкам, стал фигурантом уголовного дела

По версии следствия, Дмитрий Гребёнкин нападал на горожанок за отказ с ним познакомиться.Уроженец Копейска Дмитрий, достававший в Екатеринбурге прохожих девушек в попытке познакомиться, отбывает свои 8 суток ареста за хулиганство.
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