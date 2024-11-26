Депутаты Пермской Думы рассмотрели на пленарном заседании бюджет и сезонную повестку

На очередном заседании Пермской городской Думы депутаты обсудили итоги дорожного сезона, обеспечение безопасности дорожного движения, готовность подрядных организаций к зимнему содержанию дорог, а также повышение привлекательности профессии водителя общественного транспорта.
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